Neuer Betreiber für Vereinsheim des VfL Billerbeck gesucht

Darüber sprechen Mitglieder des VfL Billerbeck heute. Ihr Vereinsheim am Helker Berg steht auf unsicheren Beinen. Der Verein will die Gastroniomie nicht mehr länger selbst betreiben. Er will das finanzielle Risiko nicht länger tragen. Ein Pächter soll her. Er soll das Vereinsheim künftig führen. Die Bewerbungsphase läuft jetzt an. Zum Ende des Monats soll feststehen, wie es mit dem Vereinsheim weitergeht! Wichtig ist: Das Vereinsheim soll auch weiterhin den Sportlern des Vereins zur Verfügung stehen. Während der Trainingszeiten der Teams und bei den Spielen am Wochenende soll es geöffnet haben! Interessenten melden sich per E-Mail unter info@djk-vfl.de