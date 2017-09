Neuer Dauerparkplatz in Coesfeld erst Ende Oktober

Eigentlich sollten Sie in Coesfeld jetzt mehr Platz zum kostenlosen Parken an der Rekener Straße am Bahngelände haben. Doch das verzögert sich, sagte uns die Stadt heute. Es habe Probleme bei der zuständigen Baufirma gegeben. Ein neuer Zeitplan steht heute schon: Ziel ist es den neuen Dauerparkplatz zum Ursulamarkt am letzten Oktober-Wochenende zu eröffnen. Über 100 Autos haben hier künftig Platz. Sie dürfen hier so lange sie mögen und kostenlos stehen. Die Innenstadt ist nur wenige Gehminuten entfernt. Der neue Parkplatz soll die angespannte Park-Situation in der Innenstadt entzerren.