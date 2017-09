Neuer Einsatzleitwagen für die Dülmener Feuerwehr

Bei Bränden, Unfällen oder nach schweren Unwettern - die Feuerwehr bei uns im Kreis ist täglich im Einsatz. Damit sie so schnell wie möglich helfen kann, braucht sie modernste Technik. Die Dülmener Feuerwehr bekommt deshalb jetzt einen modernen, neuen Einsatzleitwagen. In diesen Minuten schauen sich die Feuerwehrleute erstmals in ihrem neuen Fahrzeug um. Hinter der Fahrerkabine gibt es einen Funkraum, dahinter einen weiteren Raum mit moderner Computertechnik, 2 Rechnern, WLAN, Druckern, einer Wetterstation und sogar noch einem Fax-Gerät. All das ist nötig, um Einsätze im Notfall künftig noch besser zu koordinieren. Der alte Einsatzleitwagen war vor allem mit einer veralteten Funktechnik ausgestattet. Deshalb war ein neuer Wagen dringend nötig.