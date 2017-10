Neuer Fahrradkäfig am Bahnhof in Appelhülsen fast fertig

Hoffentlich ist mein Fahrrad noch da! Beten Sie an Bahnhöfen im Kreis Coesfeld heute Nachmittag auf Ihrem Heimweg... Diebe schlagen hier ja ganz besonders gerne zu. Gute Nachricht: In Appelhülsen am Bahnhof ist in ein paar Tagen der zusätzliche abschließbare Fahrradkäfig fertig. Wer das Glück hatte, einen Platz zu ergattern, hat heute Post von der Gemeinde im Briefkasten. Mit dem neuen Fahrradkäfig gibt es knapp 90 abschließbare Parkplätze. Die Nachfrage ist groß und die Warteliste ist lang. Reißt das nicht ab, will die Gemeinde über einen weiteren Fahrradkäfig nachdenken.