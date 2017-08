Neuer Fahrradparkplatz im Holtwick in dieser Woche fertig

Arbeiten an und in Schulen im Kreis Coesfeld gehen in den Endspurt. In Holtwick ist Ende der Woche der neue Fahrradparkplatz an der Grundschule fertig. Morgen, spätestens übermorgen kommen die neuen Fahrradständer an. Sie fehlen noch. Die Gemeinde hatte die alte Fahrradhalle abgerissen, sie war baufällig. Dabei war ein Teil der alten Fahrradständer kaputt gegangen und neue mussten her. Der neue Fahrradparkplatz ist gepflastert und geschützt mit einem Zaun. Die Gemeinde erhofft sich, dass die Fahrräder im neuen Schuljahr nicht mehr kreuz und quer stehen.