Neuer Geh- und Radweg an der Fröbelstraße in Dülmen

Überall bei uns im Kreis Coesfeld sollen sie mit dem Fahrrad künftig sicherer unterwegs sein. In Dülmen starten entlang der neuen Fröbelstraße in der kommenden Woche die Bauarbeiten für einen neuen Geh- und Radweg. Die Pläne dazu hat die Stadt jetzt vorgestellt!

Die frischen, weißen Fahrbahnmarkierungen fehlen noch auf der neuen Fröbelstraße - Arbeiter sollen sie auf der neuen Asphaltdecke bis Ende des Monats auftragen. Außerdem stellen sie am Fahrbahnrand noch die Verkehrsschilder auf - gleichzeitig starten am Montag dann die Bauarbeiten für den Fuß- und den Radweg entlang der Straße! In zwei Monaten soll hier dann alles fertig sein. Geld für den Bau bekommt die Stadt vom Bundesumweltministerium! Das Ziel ist es, dass künftig mehr Menschen in diesem Gebiet mit dem Fahrrad unterwegs sind!