Neuer Hauptbahnhof in Münster eröffnet

Außen herum sind Sie lange genug gelaufen - jetzt wollen Sie sehen wie es drinnen aussieht! In einer halben Stunde eröffnet die neue Eingangshalle am Bahnhof in Münster. Die jahrelangen Umwege zu den Gleisen sind damit vorbei. Fensterputzer haben die vielen Glasscheiben der Eingangshalle auf Hochglanz poliert. Der Baustaub der vergangenen Monate ist verschwunden. Alles ist lichtdurchflutet. Beim Blick nach oben sehen Sie den Himmel. Auch im Dach gibt es große Fenster. Bahnvertreter und Politiker schließen die Eingangshalle gleich symbolisch auf. Bischof Felix Genn segnet sie ein. Mit der Eingangshalle öffnen heute auch viele Geschäfte zum ersten Mal. Fastfood-Restaurants, einen Supermarkt, Bäckereien und eine Apotheke finden Sie unter anderem hier. Die eine Baustelle verschwindet - die nächste kommt. Denn: Die Stadt Münster gestaltet noch das Bahnhofsumfeld um.