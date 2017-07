Neuer Kurs: VHS bildet Gästeführer aus

Immer mehr Besucher kommen zu uns in den Kreis Coesfeld. Sie wollen etwas über die Natur, Kultur und Geschichte hier erfahren. Der Volkshochschulkreis Lüdinghausen, die Gemeinde Nordkirchen und die Münsterland Akademie haben deshalb einen neuen Kurs für Gästeführer auf die Beine gestellt. Heute haben sie das Angebot vorgestellt. Im November startet der Kurs. An mehreren Wochenenden lernen die Teilnehmer, wie sie Wissen anschaulich und unterhaltsam vermitteln. Außerdem klärt der Kurs rechtliche Fragen. Die Gemeinde Nordkirchen hat angekündigt sich an den Kursgebühren zu beteiligen, wenn sich Gästeführer mindestens ein Jahr in Nordkirchen verpflichten. Am 16. Oktober ist von 16:00 bis 18:00 Uhr ein Infoabend im Bürgerhaus Nordkirchen.