Neuer Marktplatz in Lüdinghausen

In Lüdinghausen wuseln heute Morgen schon Helfer auf dem neu gestalteten Marktplatz herum. Nach einem Jahr Baustelle weiht die Stadt das neue Herzstück der Innenstadt am Vormittag offiziell ein. Händler bauen ihre Stände für den Wochenmarkt heute erstmals wieder auf dem Marktplatz auf. Mitten zwischen den neu gepflanzten Bäumen, den beiden Brunnen und den vielen neuen Bänken und Laternen. Die Stadt feiert gemeinsam mit den Lüdinghausern das ganze Wochenende den neuen Marktplatz. Es gibt unter anderem Live-Musik und am Sonntag eine lange Frühstückstafel.