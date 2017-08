Neuer Möbel-Discounter Poco in Lüdinghausen stellt sich vor

Jetzt am Wochenende planen viele von Ihnen ausgiebige Einkaufstouren. Städte und Gemeinden im Kreis möchten dabei, dass Sie ihren Wohnorten treu bleiben. Das klappt, wenn es Magnete in den Innenstädten gibt. Lüdinghausen setzt dabei auf den Möbel-Discounter Poco in den Räumen des ehemaligen Möbelhauses Rathmer an der Ascheberger Straße. Die Kette hat ihren neuen Standort heute vorgestellt. Die Räume des ehemaligen Möbehauses sind nicht wiederzuerkennen: Alles ist anders: Böden sind neu, Wände frisch gestrichen und Regale neu eingebaut. Am kommenden Donnerstag und Freitag öffnet der Möbel-Discounter für Sie zur Generalprobe, offiziell eröffnet er am Samstag in einer Woche. 500 Parkplätze gibt es an dem neuen Möbel-Discounter.