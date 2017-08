Neuer Musikpavillon am Gymnasium in Lüdinghausen Ende September fertig

Noch ein bisschen Geduld müssen Musikschüler in Lüdinghausen mitbringen und noch ein bisschen länger in der Ostwallschule üben. Die Arbeiten am Musikpavillon am Gymnasium Canisianum haben sich noch einmal verzögert. Spätestens Ende September soll alles fertig sein. Gymnasiasten sehen morgen zum Start ins neue Schuljahr immerhin schon mal: Die Baustraße ist abgebaut. Sie war eine echt ärgerliche Sache, denn sie führte über eine Wiese, die Schüler zum Fußball oder Volleyball spielen nutzen. Hier ist jetzt wieder mehr Platz. Allerdings muss erst noch neuer Rasen wachsen. Handwerker schwitzen heute im Pavillon, sie sind dabei den Boden zu verlegen. Türen und Licht müssen noch rein. Fertig! Bis alles soweit ist, dauert es noch ein paar Wochen. In dem Anbau an die Schulaula gibt es einen großen Probenraum für das Orchester der Musikschule. Und es gibt noch zwei zusätzliche Musikräume.