Neuer Musikschulpavillons am Canisianum in Lüdinghausen auf der Zielgeraden

Schüler und Bauarbeiter in Lüdinghausen am Gymnasium Canisianum fiebern bei der Sonne dem Feierabend entgegen. Schüler lernen und Bauarbeiter machen sich daran, den neuen Musikschul-Pavillions fertigzustellen. Die Stadt hat sich auf der Baustelle umgeschaut und zieht eine zufriedene Zwischenbilanz. Es klappt mit dem Zeitplan: Zu Beginn der Sommerferien ist der neue Musikschulpavillon einzugsfertig. In den Schulpausen hallte Baulärm über den Schulhof des Canisianums, damit ist jetzt aber erstmal Schluss. Denn die größeren Bauarbeiten sind abgeschlossen. Mauern und Dächer stehen. Jetzt geht es an die Feinheiten: Elektriker starten jetzt damit, Heizung anzubringen, Rohre und Kabel zu verlegen und alles anzuschließen. Danach bauen Experten die Schallschutzwände ein, damit der Hall der Musikinstrumente nicht nach außen dringt. Gleichzeitig verputzen Arbeiter den Eingangsbereich von außen. Der Lärm hier auf der Baustelle ist also erstmal vorbei. Das wird die Abiturienten des Canisianums freuen: Sie können Ende des Monats dann ganz entspannt ihre mündlichen Prüfungen ablegen.