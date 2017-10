Neuer Radweg in Nottulner Bauerschaften fast fertig

Mit seinen vielen Radwegen punktet der Kreis Coesfeld bei Ausflüglern und Kurzurlaubern. Und immer mehr Lücken schließen sich im Radwegenetz im Kreis. Ein weiteres Projekt biegt jetzt auf die Zielgerade ein: Die gröbsten Arbeiten für einen neuen Radweg in Nottuln sind abgeschlossen.

Es dreht sich jetzt alles nur noch um Restarbeiten auf der Kreisstraße zwischen den Bauerschaften Horst und Limbergen. In dieser Woche und Anfang der kommenden Woche bringen Arbeiter unter anderem die Seitenränder in Ordnung. Dann schauen sie noch einmal über den gesamten Radweg: Fertig! Die Kreisstraße in den Bauerschaften haben sich bislang Radfahrer und Autos geteilt, vor allem viele Schulkinder sind morgens hier unterwegs. Jetzt sind Fahrradfahrer hier sicherer unterwegs. Und Autofahrer freut, dass sie wieder über eine glatte Fahrbahn fahren. Denn parallel zu den Radwege-Arbeiten hatten Arbeiter der Kreisstraße noch eine neue Asphaltdecke verpasst.