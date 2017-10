Neuer Schulbusverkehr zwischen Ascheberg und Nordkirchen startet

Schüler aus Ascheberg, die heute Morgen zur Gesamtschule nach Nordkirchen müssen, stehen heute Morgen gespannt auf. Klappt es mit dem Schulbus endlich besser? Heute hat ein zusätzlicher dritter Schulbus Premiere. Bislang drängelten sich Schüler in zwei Bussen und standen sich regelrecht auf den Füßen. Viola Pettendrup aus Herbern hoffst, dass ihr Sohn Jan ab heute stressfreier zur Schule kommt. Er musste bislang über Ottmarsbocholt zur Gesamtschule nach Nordkirchen fahren. Er war teilweise eine Stunde lang unterwegs und kam auch oft nicht pünktlich zur ersten Stunde. Ab heute läuft das alles hoffentlich deutlich schneller. Denn zwischen Herbern und Norkirchen pendelt jetzt ein größerer Gelenkbus. Genau so zwischen Ascheberg und Nordkirchen. Ein kleinerer Bus ist auf der Stecke zwischen Davensberg, Ottmarsbochholt und Nordkirchen unterwegs. Der Platz sollte jetzt für alle Kinder reichen. Das war ja vorher nicht der Fall. Teilweise kamen die Kinder gar nicht mehr in die Busse. Gemeinde und RVM wollen genau hinschauen, ob es jetzt tatsächlich besser bei den Schulbussen klappt und nach ein paar Tagen Bilanz ziehen.