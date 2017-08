Neuer Sendener Bürgerbus und sein Team stellen sich vor

In der Gemeinde Senden sehen Sie aktuell neben den Wahlplakaten überall auch große Bürgerbus-Plakate! In der kommenden Woche startet der neue Bus in der Gemeinde. Heute stellt das Team den neuen Bus vor. In Ottmarsbocholt können Sie heute zwischen 10 und 12 Uhr am Spieker Probesitzen. Heute Mittag zwischen 13 und 15 Uhr steht der neue Bus dann am EDEKA in Bösensell. Und heute Nachmittag geht es für den Bürgerbus dann noch nach Senden, hier steht er dann schräg gegenüber vor das Rathaus. Dann können sich Sendener auch schonmal an den Bus gewöhnen. Am Mittwochmorgen fahren dann die ersten Fahrgäste mit. Hier startet er um kurz nach 8 vom Sendener Busbahnhof aus seine erste Tour. Und einen Fahrplan gibt es auch schon! Den finden Sie hier, unten auf dieser Seite. Wie Sie als Fahrer das Bürgerbus-Team noch unterstützen, lesen Sie hier.



Fahrerteam unterstützen: www.buergerbus-senden.de/fahrer-werden/



Den aktuellen Fahrplan finden Sie hier: www.buergerbus-senden.de/wp-content/uploads/2016/09/B%C3%BCrgerbus_Fahrplan_092017_2-1.pdf