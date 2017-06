Neuer Spielplatz "Am Wido" in Hiddingsel

Montag in einer Woche sehen Sie in Hiddingsel die ersten Vorzeichen für einen neuen Spielplatz im Wohngebiet "Am Wido". Mitarbeiter der Stadt heben dann Erde aus und bereiten damit den Boden für den Fallschutz unter den künftigen Klettergeräten vor. Bis die Kinder hier klettern, rutschen und schaukeln können, dürfte es dann aber noch ein bisschen dauern. Der Hersteller produziert die Geräte gerade noch. Die Stadt hofft, dass er zügig liefert. Möglichst bis zu den Sommerferien soll der Spielplatz fertig sein. Anwohner packen mit an. Sie bauen den Spielplatz-Zaun in ehrenamtlicher Arbeit.