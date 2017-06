Neuer Verein "Schlossfreunde Senden" startet durch

So lange hat es gedauert, das Schloss Senden zu retten – jetzt geht es darum, das Schloss ins rechte Licht zu setzen. Dazu hat sich jetzt ein neuer Verein gegründet: Der Freundeskreis Schloss senden. Er soll den Eigentümer-Verein unterstützen. Dabei geht es um ehrenamtliche Hilfe bei Aktionen – außerdem will der Freundeskreis selbst Projekte rund um das Schloss auf die Beine stellen. So soll Geld zusammenkommen, um das Schloss zu sanieren. Das nächste aktuelle Highlight steht schon fest: Am Wochenende ist das Schloss Senden beim Schlösser- und Burgentag im Kreis Coesfeld und dem Münsterland dabei. Dabei zeigen Experten unter anderem die vielen verschiedenen Baustile des Schlosses und führen durch den Schlosspark.