Neuer Wertstoffhof in Olfen rückt ein kleines Stück näher

Graue Herbsttagen wie heute nutzen einige von Ihnen, um Keller, Garage und Dachboden mal gründlich zu entrümpeln. Ab mit dem Zeug zum Wertstoffhof. Sie bekommen in Olfen einen neuen Wertstoffhof und heute steht fest: Wenn alles glatt geht, soll der neue Wertstoffhof in Olfen am 1. Juli kommenden Jahres eröffnen. In diesen Tagen reichen die Wirtschaftsbetriebe des Kreises den entsprechenden Antrag bei der Bezirksregierung ein. Parallel starten sie die Firmensuche. Möglichst im Februar soll Baustart sein. Ähnlich wie an den Wertstoffhöfen in Dülmen und Havixbeck gibt es in Olfen künftig eine Rampe zum Container, in den Sie ihren Krempel reinschmeissen. Der alte Wertstoffhof in der Nachbarschaft bleibt bestehen, bis der neue eröffnet.