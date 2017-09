Neues Ampelprogramm soll Stau vor Lippebrücke zwischen Olfen und Ahsen lösen

Olfener stehen heute morgen mal wieder im langen Wartestau vor der Ampel an der Lippebrücke bei Ahsen. Kaum ist sie wieder zum Durchfahren frei, macht sie schon wieder Ärger. Pünktlich zum Start des morgendlichen Berufsverkehrs bildet sich ein Rückstau vor der Ampel. Die enge Brücke ist immer nur in eine Richtung zu befahren. Das ist so ein großes Problem, dass es sich teilweise bis weit auf die Hullerner Straße zurückstaut. Beim zuständigen Nachbarkreis Recklinghausen klingeln die Telefone vor Beschwerden in diesen Tagen heiß. Jetzt kommt die gute Nachricht. Das Stau-Problem erledigt sich hoffentlich heute. Ein Techniker nimmt sich das Ampelprogramm vor und sorgt für längere Grünphasen vor der Brücke aus Richtung Olfen. So kommen mehr Autofahrer durch und die Wartezeit ist kürzer. Seit einem Monat ist die Lippebrücke für Autofahrer wieder freigegeben. Lastwagen dürfen nicht drüber. Das hält die alte Brücke nicht aus.