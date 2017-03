Neues Gesundheitszentrum in Lüdinghausen fast fertig

Seit über einem Jahr sehen Sie in Lüdinghausen die Baustelle zum Gesundheitszentrum in der Nachbarschaft des Krankenhauses. Jetzt sind nur noch Restarbeiten zu erledigen und in gut zwei Wochen ziehen die ersten Ärzte ein. Der Zeitplan steht. Im Kampf gegen den Hausärzte-Mangel ist der Einzug der Ärzte in das Gesundheitszentrum ein wichtiger Etappen-Erfolg. Die Fachärzte-Landschaft ist dann breiter: Ein Schmerztherapeut zieht ein, ein Neurologe und ein Augenarzt. Ein Hals-Nasen-Ohrenarzt wechselt innerhalb der Stadt seine Praxis. Das Gesundheitszentrum stärkt auch das Krankenhaus in der Nachbarschaft und sichert es ab. Anfang Mai gibt es eine zweite große Einzugswelle in das Zentrum. Bis dahin wollen die Handwerker auch Wege und den Parkplatz fertig gepflastert haben. Das Gesundheitszentrum steht auf Pfählen – die Erde war für ein Fundament einfach zu weich. Das hatte den Zeitplan der Bauarbeiten um gut drei Monate zurückgeworfen. Im September stellt sich das neue Gesundheitszentrum bei einem Tag der Offen Tür vor.