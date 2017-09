Neues IHK-Bildungszentrum eröffnet in Münster

Um unsere brummende Wirtschaft im Kreis nicht durch den Fachkräftemangel auszubremsen, suchen Experten nach Lösungen. Ein wichtiger Baustein ist es, Mitarbeiter zu qualifizieren. Dazu eröffnet die Industrie- und Handelskammer für den Kreis Coesfeld und das Münsterland heute ein neues Bildungszentrum in Münster. Hier bündelt sie den Nachwuchs. Vorher waren die Lehrgebäude der IHK in ganz Münster verteilt. Jetzt hat die IHK die Mietverträge gekündigt, alle Berufsschüler, Studenten und Fortzubildende sitzen jetzt ihre Seminare in dem neuen, modernen Gebäude ab. Kühldecken sorgen für eine gute Luft, damit sich alle besser konzentrieren können, Beamer und WLAN gibt es in allen Räumen und alles ist dank der großen Fenster hell und einladend. Berufsschüler aus dem Kreis Coesfeld sollen hier gut lernen können. Angehende Bankkaufmänner oder Industrieazubis sitzen hier genauso in Seminaren, wie arbeitende Menschen, die an Fort- oder Weiterbildungen teilnehmen.