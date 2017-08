Neues Löschfahrzeug in Coesfeld

Neue Technik soll Feuerwehren helfen Brände künftig noch schneller zu löschen. Die Coesfelder Feuerwehr ist eine von fünf Feuerwehren landesweit, die ab heute ein neues Löschfahrzeug testet. Die Einsatzkräfte mussten in dieser Woche an einem speziellen Kurs teilnehmen. Um mit dieser modernen Technik überhaupt arbeiten zu können. Das Neue an der Technik ist: Es kommt nicht nur Wasser, sondern auch Druckluft und Schaum aus den Schläuchen raus. Das soll kleine und mittelgroße Brände besser ersticken und eindämmen. Für Großeinsätze ist das Fahrzeug allerdings nicht geeignet, weil es kleiner als die großen Wasserwerfer ist. Wenn unsere Feuerwehr es für gut befindet, kommt es möglicherweise im ganzen Land zum Einsatz. Die Testphase für das neue Löschfahrzeug dauert drei Monate.