Neues Schulbussystem in Ascheberg spart über 3.000 Euro

Es spart Zeit, es spart Sprit und - es spart Geld! durch das neue Schulbussystem in Ascheberg konnte die Gemeinde mittlerweile über 3.000 Euro einsparen. Eine Klasse-Zwischenbilanz heute. Seit Beginn des Jahres fahren Schulbusse in Ascheberg nach dem Olfener Modell – das heißt, sie fahren nach Bedarf. Heute Abend berät der Wirtschaftsausschuss darüber, wie es weitergeht. Das neue System ist gut für den Geldbeutel der Gemeinde - und für die Umwelt. Morgens fahren die Schulbusse wie üblich jede Haltestelle auf ihrer Tour an. Zum Schulschluss fahren sie nur noch Haltestellen an, an denen tatsächlich Schüler warten. Beim Einsteigen registrieren sich die Schüler mit einem Chip und ein Computer errechnet die kürzeste Route. Nach anfänglichen technischen Problemen klappt das mittlerweile gut. Vorbild ist das Olfener Modell – hier fahren die Schulbusse schon seit Jahren nach Bedarf. Damit spart die Stadt richtig viel Geld.