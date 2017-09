Neues Sportstättenkonzept in der Gemeinde Ascheberg angedacht

Viele Sportvereine im Kreis Coesfeld haben Probleme ihre Mitglieder zu halten. In der Gemeinde Ascheberg sieht das anders aus. Ältere Menschen wollen sich fit halten und immer mehr junge Familien ziehen in den Ort. Der Verein TuS Ascheberg wächst deshalb. Langsam führt das zu einem Engpass auf den Sportanlagen. Heute in einer Woche berät der Sportausschuss deshalb über ein neues "Sportstättenkonzept". Das Herren-Team von TuS Ascheberg trainiert regelmäßig auf dem Sportplatz des kleinen Nachbarn Davaria Davensberg, weil auf der eigenen Anlage einfach kein Platz ist. Der Rasenplatz an der Sportanlage "Nordkirchener Straße" ist über die Hälfte des Jahres wegen zu viel Regen oder Eis nicht bespielbar. So geht das nicht weiter. Ein unabhängiges Planungsbüro könnte die Sportplätze in der Gemeinde jetzt unter die Lupe nehmen und ein Konzept erarbeiten. Muss zum Beispiel ein weiterer Kunstrasenplatz her oder gibt es Sportler, die sich ein Beachvolleyballfeld oder eine kleine Freizeitsportwiese wünschen?