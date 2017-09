Neues Verkehrskonzept für Olfen in Arbeit

Damit mehr Menschen das Auto öfter mal stehen lassen, arbeitet die Stadt Olfen an einem neuen Verkehrskonzept. Sie plant Mobilpunkte an der neuen Schnellbuslinie nach Münster und Datteln. Bei den Mobilpunkten handelt es sich um große Bushaltestellen mit angrenzenden Parkplätzen für Autos und Fahrräder – um schnell umzusteigen. Auch abschließbare Plätze speziell für E-Bikes soll es geben. Am Montag in zwei Wochen stellt die Stadt den Olfenern die Details bei einer Bürgerversammlung vor.