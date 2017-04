Nicht alle Lehrer sind mit der geplanten Versetzung ins Ruhrgebiet einverstanden

Der Ärger über die geplante Abordnung von 11 Lehrern aus dem Kreis Coesfeld ins Ruhrgebiet reißt nicht ab. Sie sollen in Gelsenkirchen einen Lehrer-Engpass stopfen. Eigentlich will die Bezirksregierung Münster nur freiwillige Lehrkräfte ins Ruhrgebiet versetzen. Einige Lehrer im Kreis sind allerdings gar nicht einverstanden, dass sie gehen sollen. Das trifft unter anderem auf eine Lehrerin der Bonhoeffer-Grundschule in Senden zu! Die Bezirksregierung will sie möglichst schnell ins Ruhrgebiet versetzen, aber die Lehrerin will lieber in Senden bei ihrer Klasse bleiben. Schickt die Bezirksregierung sie trotzdem, würde sie ihr Versprechen brechen, nur freiwillige Lehrer zu versetzen. Sie will jetzt mit der Sendener Lehrerin noch einmal sprechen. Noch sei nichts entschieden. Möglich sei, dass die Lehrerin in Senden bleibt! Die Bezirksregierung sagt aber auch, dass sie grundsätzlich das Recht habe die Lehrerin zu versetzen, weil diese beim Land NRW angestellt ist.