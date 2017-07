Noch keine endgültige Entscheidung über Aushilfslehrer im Ruhrgebiet aus dem Kreis Coesfeld

Weil Lehrer im Ruhrgebiet knapp sind, müssen Lehrer aus dem Kreis Coesfeld seit ein paar Monaten aushelfen. Sie stehen heute Morgen wieder früher auf um nach Gelsenkirchen zu fahren. Immerhin: Mit dem letzten Schultag in ein einhalb Wochen der Hilfseinsatz für zwei Lehrer vorbei. Ihre Kollegen müssen die Strecke noch länger schultern. Zwei weitere Lehrer aus dem Kreis fahren seit Mitte Mai zur Schule ins Ruhrgebiet und das noch ein ganzes Schuljahr. In diesen Tagen plant die Bezirksregierung wie es nach den Sommerferien weitergeht. Weitere zwei Lehrer aus dem Kreis sollen ins Ruhrgebiet. Wohin sie müssen prüft die Bezirksregierung gerade. Eltern der Bonhoeffer-Grundschule in Senden hoffen immer noch, dass ihre Lehrerin irgendwie doch noch bleiben darf. Sie hatten im Frühjahr Unterschriften gesammelt und damit eine Schonfrist bis nach den Sommerferien erreicht. Die Bezirksregierung hatte eine Lösung vor den Sommerferien versprochen, aber die gibt es immer noch nicht.