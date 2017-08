Noch keine heiße Spur auf den Wipp-Esel-Vandalen von Olfen

Nur spärliche Hinweise sind in den vergangenen Tagen auf die Brandstifter des Wipp-Esels in Olfen eingegangen, das ist ja das Spielgerät in den Steverauen. Die Ermittler hoffen, dass die 500-Euro-Belohnung der Stadt auf Hinweise noch fruchtet. Unbekannte hatten den Wipp-Esel angezündet. Wo er mal stand, ist jetzt nur noch eine verkohlte Fläche zu sehen. Besonders ärgerlich: Brandstifter waren hier bereits dreimal am Werk. Die Stadt stellt noch einmal ein neues Spielgerät auf und hofft, dass diesesmal alles gut geht.