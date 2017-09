"Nordkirchen-App" soll Kunden locken

Der Internethandel macht Händlern im Kreis Coesfeld schwer zu schaffen. Die Gemeinde Nordkirchen will deshalb jetzt erreichen, dass Händler in der Gemeinde ebenfalls im Internet aktiv sind. Eine "Nordkirchen-App" soll entstehen. Darin können Sie sich über aktuelle Angebote informieren und Kontakt mit den Händlern aufnehmen. Die Idee kam bei den Händlern gut an, zieht die Gemeinde heute Bilanz. Genügend Unternehmen und Gastronomie-Betriebe haben Interesse, mitzumachen. Jetzt plant die Gemeinde weitere Schritte. Eine Firma, die die App entwickeln soll, ist schon angefragt. Die soll jetzt prüfen, ob und wie das ganze funktionieren kann. Die App-Firma stimmt sich dazu mit den Unternehmen ab.