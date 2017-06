Nordkirchen-Geschenkgutschein: Neues Konzept soll Kunden locken

Händler im Kreis Coesfeld fürchten, dass der Internet-Handel ihnen die Kunden wegnehmen könnte. Die Gemeinde Nordkirchen will deshalb jetzt dafür sorgen, dass Geschäfte in der Gemeinde noch attraktiver für Kunden sind. Geplant ist ein "Nordkirchen Geschenkgutschein" - Kunden sollen ihn in verschiedenen Geschäften in der Gemeinde einlösen können. Damit wäre der Geschenk-Gutschein nicht an ein einziges Unternehmen gebunden - Kunden könnten ihn dann beim Friseur, im Modegeschäft oder im Deko-Laden einlösen. Mit diesem Konzept will die Gemeinde außerdem neue Kunden nach Nordkirchen locken. Aktuell ist sie damit beschäftigt, mit den einzelnen Händlern und Dienstleistern der Gemeinde Kontakt aufzunehmen. Einige haben schon zugesagt, dass sie bei diesem Projekt mitmachen.