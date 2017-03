Nordkirchen regelt seine Verkaufstage

Mit dem Frühling kommt im Kreis Coesfeld die Zeit der Frühlingsmärkte und Feste – mit verkaufsoffenen Sonntagen. Um dabei sicher planen zu können, hat in Nordkirchen der Hauptausschuss jetzt über die verkaufsoffenen Sonntage beraten. Nordkirchen ist neben Billerbeck einer der wenigen Orte die sich Kur-, Ausflugs- und Wallfahrtsorte nennen dürfen. Sie leben von besonders vielen Touristen. Deshalb gilt für diese Orte: Läden dürfen an 40 Sonn- und Feiertagen für acht Stunden geöffnet sein. Das gilt aber nur für Waren, die für die jeweiligen Orte kennzeichnend sind. Also Postkarten und Souvenirs aller Art. Um ihre Möglichkeiten auszuschöpfen, wollen sich Nordkirchener Händler genau in diese Richtung bewegen. Wegen der neuen Regeln für verkaufsoffene Sonntage hat der Hauptausschuss über die Verkaufstage beraten. Nach den neuen Regeln muss der Markt Besucher locken. Offene Geschäfte sind Nebensache. Am Sonntag gibt es in Nordkirchen den Holland-Markt. Hier ist klar, dass die Besucher wegen des Marktes und nicht wegen der Geschäfte kommen.