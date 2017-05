Nordkirchener Fußballspieler Amos Pieper gewinnt mit BVB

Amos Pieper aus Nordkirchen ist auf einem guten Weg in das Finale um die Deutsche A-Jugend Fußball-Meisterschaft. Er gewinnt mit Borussia Dortmund beim VfL Wolfsburg mit 3:2. Das Rückspiel ist schon nächsten Montag in Dortmund. Sollte der BVB den Sprung ins Endspiel schaffen, wäre es für Amos Pieper aus Nordkirchen das 3. Finale in Folge. Er holte bislang mit den Dortmunder-Jugendmannschaften dann immer auch die Deutsche Meisterschaft.