Nordkirchener Halbmarathon - erstmals mit Staffel-Lauf

Nach einem ausgewogenen Frühstück legen Sportler hier im Kreis Coesfeld jetzt schonmal ihre Laufschuhe raus. Am frühen Abend machen sie beim Halbmarathon in Nordkirchen mit. Zum ersten Mal laufen in diesem Jahr auch Zweierteams in einer Staffel. Viele Menschen hatten sich eine kürzere Strecke für Anfänger gewünscht. Und das neue Staffelangebot kommt auch richtig gut an. Schon über 40 Staffelteams haben sich im Internet angemeldet. Die Organisatoren des FC Nordkirchen rechnen außerdem damit, dass sich heute noch spontan Teams anmelden. Um kurz nach 18:00 Uhr fällt dann für sie der Startschuss im Schlosspark Nordkirchen. Sie laufen zuerst quer durch den Schlosspark. Dann durch die Bauerschaft Obsen. Am Rande der Strecke stehen Anwohner der Bauernhöfe und feuern die Läufer an. Dann geht es zurück in den Schlosspark. Hier lösen sich die Staffelläufer ab. Der Zweite im Team läuft dann die Runde nochmal. Ziel ist das Stadion am Schlosspark. In diesem Jahr rechnen die Organisatoren insgesamt mit knapp 300 Läufern.