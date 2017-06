Nordkirchener Vereine planen einen "Markt der Möglichkeiten"

Frischer Nachwuchs ist bei Vereinen im Kreis Coesfeld ja immer gefragt. Und die Vereine denken sich immer etwas neues aus, um neue Mitglieder zu gewinnen. In Nordkirchen soll es dazu einen Markt der Möglichkeiten geben. Gemeinde und Vereine haben sich jetzt dazu getroffen. Der Termin steht auch schon, im Mai kommenden Jahres soll es sein. Vereine bauen Stände auf oder machen durch originelle Aktionen auf sich aufmerksam. Das ist Sinn und Zweck, die Menschen sollen neugierig hinschauen. Der Bogenschützenverein könnte vielleicht die Möglichkeit geben, das Bogenschießen mal auszuprobieren. Jugendverbände stellen etwas für Kinder auf die Beine und vom Jazzdanceverein gibt es eine Aufführung. Dazu bringt sich die Gemeinde auch noch ins Spiel... Sie stellt sich mit einem Stand auf den Markt der Möglichkeiten. Sie will eine Ehrenamtsbörse ins Leben rufen. Also Menschen melden sich da und sagen, was sie können und machen wollen. Vereine geben da an, was sie suchen.