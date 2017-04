Notfallklassenräume nach Pavillionbrand in Kreuzhauptschule in Coesfeld

Die Schüler der Kreuzhauptschule in Coesfeld sind an ihrem ersten Tag nach den Osterferien schon ein bisschen gespannt, wie es in ihrer Schule nach dem Brand am letzten Schultag weitergeht. Der Pavillon ist nach dem Feuer und dem Löschwasser nicht mehr zu gebrauchen. Deshalb mussten Stadt und Schule in den Ferien nach Lösungen suchen.

Insgesamt vier Klassenräume und zwei kleine Räume für Gruppenarbeiten fehlen. Zwei Klassen ziehen deshalb ab heute in Räume der Freiherr-vom-Stein Realschule um. Die Schulen liegen knapp 800 Meter auseinander. Eine weitere Klasse zieht in den Kunstraum ihrer Schule. Der ist schön groß und hell. Allerdings ist er auch sehr laut. Deshalb will die Stadt in den kommenden Tagen noch Elemente im Raum einbauen, die den Lärm der Schüler etwas schlucken sollen. Auch im Raum der Übermittag-Betreuung ist zumindest vormittags Platz für eine Klasse und zur Not auch im Musikraum. Wenn Klausuren anstehen, darf die Schule auch mal das Pfarrzentrum der Maria Frieden Pfarrgemeinde nutzen. Das haben Schule, Stadt und Kirche schon besprochen. Bis zu den Sommerferien bleibt es bei dieser Übergangslösung. Die Pavillons auf dem Schulgelände werden voraussichtlich in den Sommerferien abgerissen.