Nottuln bekommt ein Sozialkaufhaus

In Dülmen und Senden gibt es bereits eins: Ein Sozialkaufhaus. Nottuln zieht jetzt nach. Am kommenden Donnerstag eröffnet ein Sozialkaufhaus in der Hagenstraße im Ortskern. Die Organsiatoren haben ihr Projekt heute Morgen vorgestellt. In den nächsten Tagen geben sie Gas, um die Räume im Sozialhaufhaus zu füllen. Familien mit wenig Geld bekommen hier günstig Möbel, alles was im Haushalt nötig ist und Kleidung. Das Sozialkaufhaus lebt durch Spenden. Alles, was bei Ihnen zuhause überflüssig ist, nehmen die Mitarbeiter gerne an. Das Sozialkaufhaus ist durch große Nachfrage von Menschen mit wenig Geld entstanden, vor allem Flüchtlinge fragen immer wieder nach, wo und wie sie ihre Wohnungen günstig einrichten können.