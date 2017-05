Nottuln macht zum ersten Mal bei "Pulse of Europe" mit

Blau-gelbe Fahnen wehen heute im Nottulner Ortskern. Zum ersten Mal gibt es hier eine "Pulse of europe" Demonstration. Die Menschen zeigen damit jeden Sonntag in mehreren Orten in Deutschland, dass sie sich für ein vereintes Europa einsetzen. In Nottuln hat sich das Komitee für Städtepartnerschaften dafür stark gemacht. Es sagt: Wer in Frieden leben will, muss sich für Europa stark machen. Alle Nottulner und Menschen aus umliegenden Orten sollen daher um 16 Uhr in den Rhodepark zu kommen. Gemeinsam laufen sie dann fahnenschwingend zum Stiftsplatz. Hier gibt es eine Bühne, auf die jeder der möchte, ein paar Worte zu Europa sagen kann.