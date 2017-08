Nottulner Big Band auf dem Weg nach Südamerika

Der Kreis Coesfeld macht weltweit mit verschiedenen kleinen und großen Projekten von sich reden. Heute startet eine Band aus Blas-Musikern aus Nottuln nach Ecuador in Südamerika. Dort spielt Gruppe eine Konzertreihe. Morgen Nachmittag kommen die Musiker in der Hauptstadt Quito an. Doch bevor es richtig losgeht, muss sich die Band erst einmal an die dünne Luft gewöhnen. Denn Quito liegt mit über 2800 Metern sehr hoch. Für eine Big Band mit ihren vielen Blas-Musikern eine Herausforderung. Die Band reist eine Woche durch Equador. Sie spielt im Amozonas Tiefland, in einer Gemeinde im Urwald und nach der Woche geht es dann zurück nach Quito für einen Workshop mit den lateinamerikanischen Musikern.