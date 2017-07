Nottulner Jugendherberge wird größer, moderner und familienfreundlicher

Etagen-Betten, Gemeinschaftsbad auf dem Flur und ein ungemütlicher Speisesaal - so haben viele von uns Jugendherbergen von früheren Klassenfahrten noch in Erinnerung. Damit hat die Jugendherberge in Nottuln künftig nicht mehr viel zu tun. Das Deutsche Jugendherbergswerk baut sie gerade für 6 Millionen Euro um und modernisiert kräftig. Seit März sind die Bauarbeiter in Nottuln am Werk. Seitdem ist das alte Bettenhaus verschwunden, mittlerweile ist die Baugrube für ein neues größeres Bettenhaus ausgehoben. Ende des Monats beginnt das neue Gebäude in die Höhe zu wachsen. Bis zum Winter soll der Rohbau fertig und dicht sein. Dann geht es an die Inneneinrichtung. 44 Zimmer hat die Jugendherberge künftig und vergrößert sich damit um die Hälfte. Neu ist, dass alle Zimmer ein eigenes Bad mit Dusche haben. Es gibt komfortable Familienzimmer mit Boxspringbetten. Neu entsteht außerdem ein 170 Quadratmeter großer Freizeitbereich. Hier sind Kleinkinder in einer Spielecke ebenso gut aufgehoben wie Jugendliche und ERwachsene. Tanzgruppen können üben, Yoga-Kurse sind möglich oder sogar ein Indoor-Fußballspiel. Klassiker wie Tischtennisplatte und Kicker fehlen aber auch nicht. Schließlich vergrößert sich auch noch der Außenbereich der Jugendherberge. Den Rasen für einen Bolzplatz säen Gärtner demnächst ein, außerdem entstehen unter anderem eine Kletteranlage und ein Beachvolleyballfeld. In einem Jahr soll alles fertig sein.