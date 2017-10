Nottulner Radfahrer blendet Polizei in Billerbeck - Anzeige!

Das war eine wirklich dumme Aktion eines jungen Nottulners am Abend in Billerbeck. Auf seinem Fahrrad spielte er unterwegs am Helker Berg mit einem Laser-Pointer herum. Und blendete damit entgegenkommende Autos. Eines davon war allerdings ein Streifenwagen der Polizei. Die beiden Polizistinnen stellten den Radfahrer und sackten seinen Laser-Pointer ein. Außerdem muss er jetzt mit einer Anzeige rechnen, weil er die Autofahrer durch den blendenen Lichtstrahl gefährdet hat.