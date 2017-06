Nottulner Sozialkaufhaus in der Hagenstraße geöffnet

Viele Menschen im Kreis Coesfeld müssen täglich jeden Euro umdrehen, um sich versorgen zu können. Sie haben nicht genug Geld und sind auf Hilfe angewiesen. In Nottuln eröffnete heute ein Sozialkaufhaus im Ortskern. Hier bekommen Familien mit weniger Geld günstig Möbel, Elektrogeräte, Haushaltswaren oder Kleidung. Es ist nach Dülmen und Senden das dritte Sozialkaufhaus im Kreis Coesfeld.

Heute Vormittag haben die Organisatoren noch die letzten Teller vom Staub befreit und in die Regale gestellt, Betten im Verkaufsraum zur Ausstellung aufgebaut und bunte Luftballons aufgepustet. Die hängen jetzt draußen in der Hitze vor dem Sozialkaufhaus in der Hagenstraße. Für die Eröffnung ist also alles bereit.

Das Sozialkaufhaus lebt durch Spenden. Alles, was bei Ihnen zuhause überflüssig ist, nehmen die Mitarbeiter gerne an. Und in den vergangenen Tagen kamen noch etliche Spenden im Sozialkaufhaus an. Dadurch ist der Verkaufsraum jetzt schon gut gefüllt. Nur noch die meisten, gespendeten Elektrogeräte stehen noch in den Hinterzimmern. Elektriker müssen erst noch prüfen, ob sie einwandfrei funktionieren. Erst dann bietet das Kaufhaus auch sie an.