Nottulner von Verkehrslärm verärgert

Morgens auf dem Weg zur Arbeit zählt jede Minute auch auf der Straße. Jede Abkürzung ist recht. In Nottuln bringen Autofahrer die den Weg abkürzen, allerdings Anwohner um den Schlaf und zwar in den Bereichen Lerchenhain, Nottuln Süd und Bodelschwinghstraße. Heute sprechen die Anwohner mit der Gemeinde bei einem Rundgang durch die Wohngebiete über Lösungen. Für Radio Kiepenkerl Hörerin Dagmar Gazo aus Nottuln ist es dringend nötig etwas an der Verkehrssituation zu ändern Autofahrer kürzen durch die Wohngebiete den Weg zur Autobahn oder zum Einkaufszentrum an der Appelhülsener Straße ab. Die Gemeinde will heute gemeinsam mit den Anwohnern über Durchfahrtsverbote oder Einbahnstraßen nachdenken.