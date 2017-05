Nottulner Wellenfreibad startet am 12. Mai in die Saison

Trotz des grauen Wetters bereiten die Freibäder im Kreis Coesfeld sich mit Hochdruck auf die neue Saison vor. Die meisten nennen noch keinen genauen Eröffnungstermin. Sie warten auf stabiles wärmeres Wetter. Für Nottuln steht jetzt allerdings fest, dass das Wellenfreibad am Freitag in einer Woche (12.5.) in die Saison startet. Das Badteam beginnt jetzt das Wasser in den Becken aufzuheizen. Besucher entdecken in Nottuln nach der Winterpause ein paar Neuerungen. Neue naturfarbene Bänke ersetzen die bisherigen blauen Bänke. Es gibt doppelt soviele Strandkörbe wie vorher und neue Schließfächer für Wertsachen.