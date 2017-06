NRW-SPD wagt Neuanfang

Die SPD in NRW will sich heute neu aufstellen. Drei Mitglieder aus dem Kreis Coesfeld sind heute auf dem Landesparteitag in Duisburg dabei. Nach der krachenden Niederlage bei der Landtagswahl will die SPD heute noch Verkehrsminister Michael Groschek zum neuen Landeschef wählen. Doch nur ein neuer Vorsitzender, das reicht nicht, sagt Radio Kiepenkerl-Politikwissenschaftler Klaus Schubert von der Uni Münster. Die Partei müsse in sich hineinhören, welche Strömungen und Meinungen es gibt. Aktuell mache die Parteispitze den Eindruck, so weitermachen zu wollen, wie bisher. Der SPD Landesparteitag beginnt um 10 Uhr .