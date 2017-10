Nur ein Geschäft öffnet am 24.11. im Dülmener Stadtquartier

Von morgens bis abends schuften die Arbeiter auf der Baustelle des neuen Einkaufszentrums in Dülmen. Einen Monat haben sie noch Zeit - am 24. November soll das Stadtquartier eigentlich öffnen. Jetzt steht fest: Erstmal macht nur ein Geschäft auf. Und zwar das Modegeschäft H&M. Damit das pünktlich klappt, arbeiten die Bauarbeiter rund um die Uhr. Außerdem sind sie mit der Tiefgarage beschäftigt - sie soll auch am 24. November öffnen. Also - parken und shoppen geht dann schon mal. Und Sport treiben können Sie ab Anfang Januar. Dann eröffnet das neue Fitnesscenter in der obersten Etage. Alle anderen Geschäfte - zum Beispiel eine Drogerie, ein Schuhgeschäft und weitere Modeläden, öffnen erst Ende Januar, Anfang Februar. Erst dann soll es eine große Eröffnungsfeier geben. Die Bauarbeiten hatten sich verzögert, da der Kampfmittelräumdienst erst so spät die Baustelle freigegeben hatte.