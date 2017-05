Nur noch heute Briefwahl für Landtagswahl online beantragen

Immer mehr Menschen wählen per Brief, auch für die Landtagswahl am Sonntag zeichnet sich ein erneuter Anstieg der Briefwähler im Kreis Coesfeld ab. Wenn Sie sich die Unterlagen für die Briefwahl noch über das Internet nach Hause bestellen möchten, sollten Sie das heute erledigen, das empfehlen zum Beispiel Dülmen, Lüdinghausen und Senden. Ansonsten sei das Risiko zu groß, dass die Post nicht mehr rechtzeitig ankommt. Die ausgefüllten Unterlagen schmeißen Sie am besten in den Rathausbriefkasten ihrer Stadt oder Gemeinde. Das geht bis Sonntag 18 Uhr. Dann schließen auch die Wahllokale.