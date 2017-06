Obdachloser Seriendieb gefasst

Heute vor einer Woche hatte ein Unbekannter versucht die Kasse einer Tankstelle in Senden zu plündern. Jetzt sitzt der mußmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Der Verdächtige ist obdachlos und soll für eine Reihe von Taten im Münsterland verantwortlich sein. Die Polizei fasste den Mann nach einem Tankstellen-Diebstahl in Lengerich. Die Kollegen aus dem Nachbarkreis Steinfurt tauschten sich mit der Polizei hier aus und schnell war klar, dass der Festgenommene auch auf den Bildern der Überwachungskamera in Senden zu sehen ist. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft an. Der Mann soll immer ähnlich vorgegangen sein. Er gab vor eine Kleinigkeit im Tankstellenshop kaufen zu wollen und griff dann blitzschnell in die geöffnete Kasse. Auch Sprit und Kennzeichen soll er geklaut haben. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von mindestens 20 Taten aus.