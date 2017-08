Obduktionsergebnis der toten Pferde in Buldern liegt vor

Pferde-Fans im Kreis Coesfeld sind immernoch geschockt über die zwei toten Pferde auf einer Weide in Buldern vom Wochenende. Jetzt hat der Bulderner Reitverein die Obduktionsergebnisse eines Gießener Instituts vorgestellt. Experten haben die Tiere dort in den vergangenen Tagen untersucht und festgestellt: Schwere, innere Verletzungen waren die Todesursache. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt. Denn im Obduktionsbericht steht, dass Aragon und Balu sich durch eine Panik Sonntagnacht die inneren Verletzungen zugezogen haben müssen. Jemand oder etwas muss die Tiere absolut zu Tode erschreckt haben. Das erklärt auch das unruhige Verhalten der anderen Pferde am nächsten Morgen, die ebenfalls noch auf der Wiese standen. Die Polizei spricht aktuell mit Zeugen, die eventuell etwas gesehen oder gehört haben. Eine Vergiftung der beiden Pferde schließen die Experten aus. Der Bulderner Reitverein will seinen Mitgliedern am kommenden Wochenende die Chance geben, sich von Aragon und Balu zu verabschieden. Ein Kondolenzbuch liegt im Vereinsheim bereit. Hier können die Kinder ihre Wünsche und Erinnerungen hineinschreiben oder sie auf eine der Seiten malen.