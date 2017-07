Ölfilm auf Kanal in Lüdinghausen

Sie sehen heute in Lüdinghausen auf dem Dortmund-Ems-Kanal beim Motoryachtclub in der Bauerschaft Berenbrock einen seltsames größeres Gummiboot mit einem Loch in der Mitte... Es handelt sich bei dem Gebilde um eine Ölsperre, die die Feuerwehr hier um kurz vor Mitternacht errichtet hat. Ein Ölfleck schwimmt auf der Wasseroberfläche. Die Gummischläuche verhindern, dass sich der Fleck weiter ausbreitet. Mitarbeiter der Unteren Wasserbehörde des Kreises schauen sich das heute an und prüfen, wie sich der Ölfilm ausgewirkt hat. Die Polizie forscht nach, woher das Öl kommt und wer für den Fleck auf dem Wasser verantwortlich ist.