Ohne umsteigen mit dem Zug nach Almelo fahren

In Lüdinghausen, Coesfeld oder Holtwick in den Zug einsteigen und ohne umsteigen bis weit nach Holland rein fahren. Das wünschen sich die Bürgermeister im Kreis Coesfeld. Sie machen sich heute dafür stark, die Bahnstrecke Enschede – Lüdinghausen – Dortmund bis Almelo in Holland auszubauen. Experten untersuchen zur Zeit, ob dass sinnvoll wäre. Also, ob es genug Fahrgäste gäbe. Menschen aus dem Kreis Coesfeld fahren zur Zeit mit den Zügen hauptsächlich nach Holland zur Uni oder zur Arbeit.